Eruh’tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu (Güncel haberler)

DERİN PLAN

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlik tırmandı! Bölgede sular ısınırken İngiliz basını ilginç bir iddia ortaya attı. Putin'in 6 gizli denizaltısını kaleme aldı. Son teknolojiye sahip denizaltıların 'fiber optik kabloları' kesmekle görevli olduğu vurgulandı. Batı'yı ve ABD'yi bekleyen tehlike olarak başlayan yazıda deniz tabanını aşan denizaltı kabloların, internet trafiğinin yüzde 97'sini taşıdığı ve günlük 10 trilyon dolarlık finansal işlem sağladığı vurgulandı. En son 2006'da Luzon Boğazı altında meydana gelen depremde, kablolar kopmuş internet bağlantısı kesilmişti.