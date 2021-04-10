Eruh’tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu (Güncel haberler)

Siirt Eruh'ta 'Eren-6 Şehit Jandarma Asb. Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi. PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada Uzman Çavuş Erkan Erdem, şehit oldu. Kahraman askerin 2 hafta önce annesini görmek için Niğde'ye gittiği öğrenildi.
GÖKTEN Mİ GELİP YAPTILAR
İstanbul Beylik-düzü'nde Kübra Boyraz (38), güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Önceki gün, tutuklu sanık tahliye edildi. Ailesi tepki gösterdi. Baba Ekrem Solmazgül, "O diyor 'ben yapmadım', o diyor 'ben yapmadım' diye. Gökten mi gelip yaptılar" dedi.
3 TALİHLİYE 245'ER BİN
10 bilen 3 kişi, 245'er bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 276'şar lira, 8 bilenler 194'er lira, 7 bilenler 39'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.