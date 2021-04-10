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    Eruh’tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu (Güncel haberler)

    Siirt Eruh'ta 'Eren-6 Şehit Jandarma Asb. Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi. PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada Uzman Çavuş Erkan Erdem, şehit oldu. Kahraman askerin 2 hafta önce annesini görmek için 'ye gittiği öğrenildi.

    Eruh’tan acı haber: 1 şehit

    Siirt Eruh'ta 'Eren-6 Şehit Jandarma Asb. Çavuş Celal Özcan' operasyonu düzenlendi. PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada Uzman Çavuş Erkan Erdem, şehit oldu. Kahraman askerin 2 hafta önce annesini görmek için Niğde'ye gittiği öğrenildi.

    GÖKTEN Mİ GELİP YAPTILAR
    İstanbul Beylik-düzü'nde Kübra Boyraz (38), güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Önceki gün, tutuklu sanık tahliye edildi. Ailesi tepki gösterdi. Baba Ekrem Solmazgül, "O diyor 'ben yapmadım', o diyor 'ben yapmadım' diye. Gökten mi gelip yaptılar" dedi.

    3 TALİHLİYE 245'ER BİN
    10 bilen 3 kişi, 245'er bin lira kazandı. 9 bilenler 2 bin 276'şar lira, 8 bilenler 194'er lira, 7 bilenler 39'ar lira, 6 bilenler 7'şer lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        DERİN PLAN
        Ukrayna         ve Rusya arasındaki gerginlik tırmandı! Bölgede sular ısınırken İngiliz basını ilginç bir iddia ortaya attı. Putin'in 6 gizli denizaltısını kaleme aldı. Son teknolojiye sahip denizaltıların 'fiber optik kabloları' kesmekle görevli olduğu vurgulandı. Batı'yı ve ABD'yi bekleyen tehlike olarak başlayan yazıda deniz tabanını aşan denizaltı kabloların, internet trafiğinin yüzde 97'sini taşıdığı ve günlük 10 trilyon dolarlık finansal işlem sağladığı vurgulandı. En son 2006'da Luzon Boğazı altında meydana gelen depremde, kablolar kopmuş internet bağlantısı kesilmişti.
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        Haberler Güncel Eruh’tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu (Güncel haberler)