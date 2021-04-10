Çalıştığı şirketi 20 milyon lira dolandırdı ardından holdingi silahla bastı

ENKA Holding'de personel müdürü olarak çalıştıktan sonra görevine son verilen Gökhan K., aynı şirkette çalışan kardeşi Vecihi K. ve arkadaşı Alaattin O. ile birlikte holdingi bastı.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin G.'nin odasına giren Gökhan K., belinden çıkardığı silahı G.'nin başına dayadı. 'Geçmiş hesapları incelemeye devam edersen seni öldürürüm' diyerek tehdit etti.

Holdingte yapılan incelemede Gökhan K.,, Vecihi K. ve Alaattin O. düzenlemiş oldukları sahte bordrolarla firmayı toplamda 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

Sebahattin G., yaşadıklarının ardından durumu yetkililere aktararak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.