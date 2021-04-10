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    Çalıştığı şirketi 20 milyon lira dolandırdı ardından holdingi silahla bastı

    Eski personel müdürünün, hazırladığı sahte belge ve bordrolarla 20 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edildi. Müdürün tezgahı, işine son verildikten sonra holdingi silahla basmasıyla ortaya çıktı.

    Dilek Yaman Demir
    Çalıştığı şirketi 20 milyon lira dolandırmış

    ENKA Holding'de personel müdürü olarak çalıştıktan sonra görevine son verilen ., aynı şirkette çalışan kardeşi . ve arkadaşı . ile birlikte holdingi bastı.

    Şirketin Genel Müdür Yardımcısı .'nin odasına giren Gökhan K., belinden çıkardığı silahı G.'nin başına dayadı. 'Geçmiş hesapları incelemeye devam edersen seni öldürürüm' diyerek tehdit etti.

    Holdingte yapılan incelemede Gökhan K.,, Vecihi K. ve Alaattin O. düzenlemiş oldukları sahte bordrolarla firmayı toplamda 20 milyon 159 bin lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.

    Sebahattin G., yaşadıklarının ardından durumu yetkililere aktararak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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