Türk mutfağı, lezzetli yemekleri ile damak çatlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, en lezzetli 7 vejetaryen yemeği açıkladı. 'Go Turkey' web sayfasında yayınladı.
YAPRAK SARMA:
Pirinç, kuş üzümü ve soğan karışımının etrafına özenle sarılmış asma yapraklarıyla yapılır.
ENGİNAR KALBİ:
Enginarların kalpleri pişirilir. Zeytinyağı ve limon suyu ile servis edilir
MÜCVER:
Rende kabak, dereotu ile karıştırılır. Hamur haline getirilir ve kızartılır.
ETSİZ ÇİĞ KÖFTE:
Domatese batırılmış bulgurdan yapılır.
ŞAKŞUKA:
Patlıcan, domates ve patates kızartılır
KALEM BÖREĞİ:
Lezzetli atıştırmalıktır.
BARBUNYA:
Doyurucu, lezzetli ve çok sağlıklı bir besindir