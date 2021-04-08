Türk mutfağı, lezzetli yemekleri ile damak çatlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, en lezzetli 7 vejetaryen yemeği açıkladı. 'Go Turkey' web sayfasında yayınladı.

YAPRAK SARMA:

Pirinç, kuş üzümü ve soğan karışımının etrafına özenle sarılmış asma yapraklarıyla yapılır.

ENGİNAR KALBİ:

Enginarların kalpleri pişirilir. Zeytinyağı ve limon suyu ile servis edilir

MÜCVER:

Rende kabak, dereotu ile karıştırılır. Hamur haline getirilir ve kızartılır.

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE:

Domatese batırılmış bulgurdan yapılır.

ŞAKŞUKA:

Patlıcan, domates ve patates kızartılır

KALEM BÖREĞİ:

Lezzetli atıştırmalıktır.



BARBUNYA:

Doyurucu, lezzetli ve çok sağlıklı bir besindir