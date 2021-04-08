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    , en lezzetli 7 vejetaryen yemeği açıkladı

    , lezzetli yemekleri ile damak çatlattı. , en lezzetli 7 vejetaryen yemeği açıkladı. '' web sayfasında yayınladı.

    Türkiye'nin 7 harikası

    , lezzetli yemekleri ile damak çatlattı. , en lezzetli 7 vejetaryen yemeği açıkladı. '' web sayfasında yayınladı.

    YAPRAK SARMA:
    Pirinç, kuş üzümü ve soğan karışımının etrafına özenle sarılmış asma yapraklarıyla yapılır.

    ENGİNAR KALBİ:
    Enginarların kalpleri pişirilir. yağı ve limon suyu ile servis edilir

    MÜCVER:
    de kabak, ile karıştırılır. Hamur haline getirilir ve kızartılır.

    ETSİZ ÇİĞ KÖFTE:
    Domatese batırılmış bulgurdan yapılır.

    ŞAKŞUKA:
    Patlıcan, domates ve patates kızartılır

    KALEM BÖREĞİ:
    Lezzetli atıştırmalıktır.


    BARBUNYA:
    Doyurucu, lezzetli ve çok sağlıklı bir besindir

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    Haberler Güncel Kültür ve Turizm Bakanlığı, en lezzetli 7 vejetaryen yemeği açıkladı