Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler yeni kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs vaka sayıları 50 bini aşarken Türkiye genelinde risk haritası kırmızıya döndü. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edilen yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı araştırılıyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
Koronavirüs salgını sürecinde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın dördüncü gününde birçok kişi toplantının tarihiyle alakalı detayları merak ediyor. Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki hafta 12 Nisan Pazartesi günü toplanması beklentiler arasında yerini alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR NELERDİR?
29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:
Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.
Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız.