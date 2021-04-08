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    • 08.04.2021 13:18
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    ? ilk Kabine toplantısı (Bakanlar Kurulu) ne zaman, saat kaçta yapılacak? Tam kapanma...

    ? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Vaka sayılarının 50 bini aşmasının ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak ediliyor. ayında alınan kararların yeniden masaya gelmesinin beklendiği kritik toplantı sonrası tam kapanma olup olmayacağı da gündemde yer alıyor. Milyonların gözü şimdi ? sorusunun yanıtında. İşte yeni Kabine Toplantısı tarihi hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Kabine toplantısı ne zaman?

    Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler yeni kabine toplantısına çevrildi. Koronavirüs vaka sayıları 50 bini aşarken Türkiye genelinde risk haritası kırmızıya döndü. Yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak edilen yeni kabine toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

    CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Koronavirüs salgını sürecinde kritik değerlendirmelerin yapıldığı Kabine Toplantısı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın dördüncü gününde birçok kişi toplantının tarihiyle alakalı detayları merak ediyor. Bakanlar Kurulu'nun önümüzdeki hafta 12 Nisan Pazartesi günü toplanması beklentiler arasında yerini alırken henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

    SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR NELERDİR?

    29 Mart tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:

    Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz.

    Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız.

        Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.

        Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

        Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

        Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

        Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.
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