Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.04.2021 13:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.04.2021 13:30
    ABONE OL

    , , ? , ?

    Gündemde yüzbinlerce kişi , , ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte aşılanmanın önemine daha çok dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı öncelikli sıralamaya göre aşı takvimini oluşturdu, peki 40, 45, 50 ve 55 yaş üstü aşılanma takvimi belli oldu mu? Çocuklarda vakaların arttığını söyleyen uzmanlardan sonra , ? Sorusunun cevabı da sıkça sorgulananlar arasında yer aldı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    40, 45, 50 ve 55 yaş üstü ne zaman aşılanacak?

    40, 45, 50 ve 55 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Gençler, çocuklar aşı randevusu alabiliyor mu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı programını açıklamıştı, şuan 60 yaş üstü gruba uygulanıyor olan koronavirüs aşısının ardından gözler 40, 45, 50 ve 55 yaş ve üstü vatandaşlara çevrildi. Peki gençler ve çocuklar ne zaman covid-19 aşısı olacak? işte merak edilenler...

    40, 45, 50 VE 55 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

    Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda uygulanmaya devam ediyor. İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi amacıyla öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

    "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

    Bu öncelikli grupların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.
    Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.
    Bu kişilerden öncelikli olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grupları takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak ise, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olan vatandaşlara aşı uygulanacak. Dördüncü ve son aşamada aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

    Koronavirüs aşısı için öncelikli grupta yer alıp yer almadığınızı e-Nabız üzerinden takip edebilirsiniz. Bilim Kurulu tarafından belirlenen kronik hastalıklara sahip vatandaşlar öncelikli grupta yer alıyor.

        KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşın cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

        Vatandaş, randevusu ile hekime gittiğinde hekimler "AŞILA" mobil uygulamasını kullanarak, vatandaşın T.C. Kimlik numarası, randevu barkodu, randevu numarası ya da randevu listesi içerisinden kişi bilgilerine erişip sorgulama yapabiliyor. Böylelikle sorgulanan kişiye ait bilgiler görüntüleniyor. Ardından uygulayacağı aşının QR kodunu uygulama üzerinden okutarak, hem aşıya ait bilgileri kaydediyor, hem de aşının uygunluğunu kontrol ediyor. Hekim QR kodu okuttuğunda aşının saklama koşulları, soğuk zincir doğrulaması Aşı Takip Sistemi üzerinden sorgulanıyor, uygunsa aşı yapılıyor, değilse işlem iptal ediliyor.

        Hekim kaydı tamamlayıp vatandaşa aşıyı uyguladığında vatandaşın hem telefonuna kısa mesaj bilgilendirmesi yapılıyor, hem e-Nabız hesabındaki "Elektronik Aşı Kartı"na kaydediliyor, hem de Hayat Eve Sığar hesabına gönderiliyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel 40, 45, 50 ve 55 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Gençler, çocuklar aşı randevusu alabiliyor mu?