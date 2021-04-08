Bu öncelikli grupların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olanlara aşı yapılacak.

Bu kişilerden öncelikli olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grupları takip edecek. Üçüncü aşamada son olarak ise, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olan vatandaşlara aşı uygulanacak. Dördüncü ve son aşamada aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Koronavirüs aşısı için öncelikli grupta yer alıp yer almadığınızı e-Nabız üzerinden takip edebilirsiniz. Bilim Kurulu tarafından belirlenen kronik hastalıklara sahip vatandaşlar öncelikli grupta yer alıyor.