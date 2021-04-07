Afrin şehitleri isimleri nelerdir? Afrin son dakika şehitlerin kimlikleri açıklandı mı?

Afrin şehitleri isimleri nelerdir? Afrin'de meydana gelen hain saldırıda 2 askerimiz şehit oldu. Afrin son dakika gelişmesine göre; Afrin temas hattı üzerindeki Kimar Bölgesi Basilhaya köyünde bulunan askeri üsse saldırı yapıldığı öğrenildi.
AFRİN ŞEHİTLERİ İSİMLERİ!
Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
Şehit olan askerlerden birinin Bursa'dan olduğu Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetli tarafından Afrin'de düzenlenen operasyonda, askeri üsse yapılan roketli saldırı sonucunda geçtiğimiz yıl evlenen Bursalı Piyade Uzman Çavuş Gökhan Çakır ve Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın şehit olduğu öğrenildi.
AFRİN NEREDE?
Afrin, Suriye'nin kuzey batısında, Halep iline bağlı ilçe. Afrin kasabasının yaklaşık 8 km güneyinde, Geç Hititler döneminden kalan Ain Dara Tapınağı yerleşiminin kalıntıları bulunmaktadır. Yine kentin kuzeybatısında, M.Ö. 9. yy ya da 8. yüzyıldan kalma, Luvi dilinde yazıt bulunmuştur.
Tarihi Hititlere, M.Ö. 1000'lere kadar uzanan ve önemli tarihsel kalıntıları barındıran Afrin çok erken dönemde, Kudüs'ün de fethedildiği 637 yılında Müslümanların hâkimiyetine girdi. Osmanlı döneminde Afrin Kilis'e bağlı bir kaza konumundaydı. Haritaya bakıldığında Afrin, Türkiye içlerine bir koç başı gibi uzanan coğrafi bir mevkiye sahip.