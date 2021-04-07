Afrin şehitleri isimleri nelerdir? Afrin son dakika şehitlerin kimlikleri açıklandı mı?

AFRİN ŞEHİTLERİ İSİMLERİ!

Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Şehit olan askerlerden birinin Bursa'dan olduğu Büyükşehir Başkanı Alinur Aktaş tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetli tarafından Afrin'de düzenlenen operasyonda, askeri üsse yapılan roketli saldırı sonucunda geçtiğimiz yıl evlenen Bursalı Piyade Uzman Çavuş Gökhan Çakır ve Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın şehit olduğu öğrenildi.