Ramazan ayının başlangıç tarihi ve ilk sahur günü vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı için geri sayım devam ederken vatandaşlar mübarek aya günler kala dini günler takvimi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte 2021 dini günler takvimi
RAMAZAN AYI NE ZAMAN? İLK ORUÇ NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. İlk sahur 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece yapılacak.
İşte 2021 dini günlerin tarihleri;
2021 RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.
ÜÇ AYLAR ORUCU
Recep ayı ile başlayan üç aylar ile ilgili Peygamber Efendimizin bol bol nafile oruç tuttuğu rivayet edilir.
Resul-i Ekrem Efendimiz üç ayların başlaması ile birlikte "Allah'ım! Bize Receb ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" şeklinde dua eder; nafile orucu tutardı.
Şaban ayında oruçlu geçirdiği günlerin daha fazla olduğu bilinen Peygamberimiz Hz. Ayşe'den rivayet edilen bilgilere göre "İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah'a arz edilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah'a arz edilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum" buyurmuştur.
Resul-i Ekrem, Ramazan'dan sonra fazileti en bol orucun da Şaban ayında tutulan oruç olduğunu müminlere müjdelemiştir.