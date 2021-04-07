Yalan ve manipülatif haberleriyle ün yapan CHP'nin kanalı TELE1 yine algılara oynadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
"TERÖRİSTLER TÜRK VATANDAŞI YAPILDI" YALANI
Kararın ardından TELE1 'DEAŞ'lı 8 teröristin Türk vatandaşı yapıldığı' yalanını ortaya attı.
Yalan haberi "Mal varlığı dondurulan 8 IŞİD'linin Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı" başlığıyla okuyucularına duyuran yayın organı algı operasyonuna soyundu.
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALANLADI
CHP'nin yayın organını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yalanladı.