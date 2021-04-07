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    • 07.04.2021 23:51
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    nden 'in ''lı teröristler Türk vatandaşı yapıldı' haberine yalanlama!

    'de yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY, , PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin 'de bulunan mal varlıkları donduruldu. Kararın ardından 'nin kanalı yine yalan ve manipülatif bir habere imza attı. 'DEAŞ'lı 8 teröristin Türk vatandaşı yapıldığı' iddiasını ortaya atan yayın organını yalanladı.

    takvim.com.tr
    TELE1 yine yalan söyledi!

    Yalan ve manipülatif haberleriyle ün yapan CHP'nin kanalı TELE1 yine algılara oynadı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütleri üyesi toplam 377 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

    "TERÖRİSTLER TÜRK VATANDAŞI YAPILDI" YALANI
    Kararın ardından TELE1 'DEAŞ'lı 8 teröristin Türk vatandaşı yapıldığı' yalanını ortaya attı.

    Yalan haberi "Mal varlığı dondurulan 8 IŞİD'linin Türk vatandaşı yapıldığı ortaya çıktı" başlığıyla okuyucularına duyuran yayın organı algı operasyonuna soyundu.

    NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YALANLADI

    CHP'nin yayın organını Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yalanladı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Bu kararda yer alan DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı/ iltisaklı kişilerden bazılarının Türk vatandaşlığı kazandıkları yönünde manipülatif ve gerçek dışı iddialar ortaya atıldı. Söz bu iddialar aslısız olup, iddia sahibinin spekülasyonlarından ibarettir.

        Bahse konu iddialar incelendiğinde bu 8 kişinin hiçbirinin Türk vatandaşı olmadığı tespit edilmiştir.
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        Haberler Güncel Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden TELE1'in 'DEAŞ'lı teröristler Türk vatandaşı yapıldı' haberine yalanlama!