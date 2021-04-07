Mutasyona uğrayan Coronavirüs, daha da bulaşıcı hale geldi: Yoğun bakımda 16 yaşında çocuklar var!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, yoğun bakım servislerinde doluluk oranının attığını vurguladı. "Şimdi 18-35 yaş aralığındaki gençlerimiz yoğun bakıma geliyor. Hatta 16 yaşında bir hastaya bile rastlıyoruz. Aktif vaka sayısı şu anda 366 bin olarak gözüküyor. Hastalığı semptomsuz geçirenler ve test yaptırmayanları da göz önünde bulundurduğumuzda bu sayı 5 katına çıkabilir. Yani Türkiye'de 2 milyon aktif vaka olduğunu tahmin ediyoruz" açılaması yaptı.

ÖKSÜRÜK GİTTİ HAPŞIRIK GELDİ

Bahar ayının gelmesiyle hastalığın belirtileri de değişti. Yapılan son araştırmalara göre virüsün yeni belirtileri hapşırık, burun akıntısı ve nezleydi. Hastaneye bu şikayetlerle başvuranların testinin pozitif çıktığı belirlendi.

İŞTE ARTIŞ NEDENi

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, virüsün gençler arasında yaygınlaştığını söyledi. "65 yaş üzeri aşılandı. 20 ile 60 yaş aras ı tedbir almadığı için enfekte oluyor. Mutant virüs de genç nüfustaki vaka oranları artırdı" dedi

GÖZBEBEĞİ



Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde görevli Op. Dr. Zeynep Aslı Kaplan, hamileliğinin 29 ve 33'üncü haftalarında COVİD- 19 aşısını oldu. 20 gün önce oğlu Uras'ı doğurdu. Küçük bebeğin kanında, virüsle savaşan antikor bulundu. Op. Dr. Kaplan, "Uras, Türkiye'nin ilk antikorlu bebeği. 6 ay bebeğim virüsten korunmuş olacak" diye konuştu.