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    • 07.04.2021 16:53
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    MEB tarih verdi: Hangi illerde okullar kapanacak? , , , , 'da okullar kapandı mı?

    Hangi illerde okullar kapanacak, hangilerinde devam edecek? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitimle ilgili açıklama geldi. Bu noktada, öğrenciler ve veliler okullar tekrar kapanacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından, milyonlarca öğrencinin merak ettiği yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak soruları yanıt bulmuş oldu. Peki, ? , , , , , , , , gibi ? İşte ...

    takvim.com.tr
    MEB tarih verdi: Hangi illerde okullar kapanacak? İstanbul, İzmir, Antalya...

    Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte birçok ilde yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitime geçiş yapılıyor. Ankara'da alınan kararın ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından, milyonlarca öğrencinin merak ettiği yüz yüze eğitim devam edecek mi, okullar ne zaman kapanacak soruları yanıt bulmuş oldu. Peki, hangi illerde okullar kapandı? İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Eskişehir, Adana, Trabzon gibi çok yüksek riskli illerde okullar kapanacak mı? İşte yüz yüze eğitimde son gelişmeler...

    BAKAN SELÇUK, YÜZ YÜZE EĞİTİM SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

    Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce programı kapsamında TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaretinin ardından basın mensuplarının yüz yüze eğitim sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

    2 Mart'tan itibaren okulların açılmasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinen Bakan Selçuk, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

    Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

    OKULLAR YENİDEN KAPANIYOR MU SON DAKİKA?

    Milli Eğitim Bakanlığı, kademeli yüz yüze eğitimi duyurmuştu. Buna göre; "Eğitimde yerinde karar uygulaması kapsamında 1 Mart 2021 Pazartesi günü kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz kriterler doğrultusunda, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerine il bazlı alınacak kararlar ile devam edilecektir. Bu kapsamda; tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12'inci sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecektir. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda yüz yüze ve uzaktan eğitime geçiş, risk durumu haritasına bağlı olarak valilikler koordinasyonundaki İl Hıfzısıhha Kurulu kararları doğrultusunda il bazlı olarak uygulanacaktır.

    Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir. 8 ve 12'nci sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir. Okullardaki sınav uygulamaları ise açıklanan takvim doğrultusunda devam edecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir" ifadeleri yer aldı.

        HANGİ İLLERDE OKULLAR YENİDEN KAPANDI?

        MEB'in de daha önce belirttiği gibi artan vakalar dikkate alınarak eğitimde de karalar il bazında alınacak. Böylelikle çok yüksek riskli il gruplarında bulunan Ankara, Çorum, Erzurum ve Eskişehir uzaktan eğitim kararını açıkladı.

        ANKARA

        Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5 Nisan'dan itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
        - 5 Nisan 2021 itibarıyla il genelinde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
        - Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürdürülecek.
        - Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilecek.
        - İlkokullarda eğitim, 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecek.
        - Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, ortaokul 8. sınıflar haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek.
        - Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitimleri devam edecek.
        - Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürülecek.
        - Okullardaki sınav uygulamaları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
        - Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olacak.

        ERZURUM

        Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
        - Birleştirilmiş sınıflı okullarda, kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.
        - 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze eğitime devam edecek, bu kurslarda görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulacak.
        - İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde devam edecek.
        - Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
        - Ortaokul 8. sınıflarda haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edilecek.
        - Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecek.
        - 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16 ila 24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
        - Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.
        - Okullardaki sınav uygulamaları salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.
        -Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecek.

        ESKİŞEHİR

        - İlimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla ekli listede yer alan eğitim kurumlarının ve tüm özel öğretim kurumlarının (Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.
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        Haberler Güncel MEB tarih verdi: Hangi illerde okullar kapanacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya'da okullar kapandı mı?