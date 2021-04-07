Evde korona testi yapılıyor mu? Evde test covid-19 testi nasıl yapılır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Konuyla ilgili AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer'den önemli açıklamalar geldi. Parmaktan alınan bir damla kan ile 15 dakikada sonuç veren bu testler yapılmalı mı? Koronavirüs belirtilerinden şüphelenenlerin evde yapacağı Covid-19 test sonuçları güvenilir mi? İşte ayrıntılar...
KORONA TESTİ EVDE YAPILIR MI?
AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Basit, parmaktan kan alınarak yapılan hızlı antikor testlerinin bir şekilde bir yerlerden temin edildiği ve bunların bazı iş yerlerinde bile tanı için kullanıldığını duyuyoruz. Bunun çok anlamlı olmadığını biliyoruz. Çünkü virüse maruz kaldıktan sonra 7 gün içerisinde antikorlar oluşmaya başlar. Örneğin bundan önceki bir sürede henüz antikorlar oluşmamışken test yapıldıysa, bu da tehlikeli durumlara yol açabilir. Çünkü bulaştırıcılığınız var ve o süreyi yakalayamadığınız için, kendinizi negatif sayıyorsunuz. Güvende hissettiğiniz için de çevrenizi de tehlikeye atmış oluyorsunuz" dedi.
PCR TESTİ YAPTIRILMALI
Kişide eğer hastalık belirtisi ya da temaslı şüphesi varsa mutlaka PCR testi yapılması gerektiğini belirten Dr. Özer, şunları söyledi:
"PCR testleri hala altın standarttır ki bunda bile aslında kişinin semptom gösterip göstermediği önemlidir. Çünkü PCR testlerinin de yalancı negatif sonuç verme ihtimali vardır. Diyelim herhangi pozitif biri ile temas ettiniz. Kendinizden şüpheleniyorsunuz. 4-5. günden itibaren belirtiler ve bulaşıcılık başlıyor. 4-5 gün boyunca semptom vermeden geçirebilirsiniz. Pozitif sonuç ancak bu süreden sonra alınabilir. Zaten Sağlık Bakanlığının bilimsel tavsiyelerinde de bu şekilde. Temaslı iseniz en az 5 gün sonra ya da ortalama 7 günde test yaptırılması tavsiye ediliyor. Doğru olan da bu. Ama burada da gene önemli olan semptomlar. Semptom varsa test öneriliyor. Çünkü temaslı da olsanız virüs yükünüz az olabilir, hastalığı geçirmeyebilirsiniz. O yüzden semptomunuz da olmaz ve testiniz de negatif çıkar. Asıl önemli olan, bu sürede maske mesafe hijyen izolasyonu uygulayıp semptom ve bulgular olduğu zaman mutlaka PCR testi yaptırmaktır. Hızlı antikor testleri ise ancak hastalığı geçiren kişilerde 'antikor yanıtı oluşmuş mu oluşmamış mı?' buna bakmak için yapılabilir. Bunu da bilim insanları yapsın, koruyuculuk ne kadar devam ediyor, hangi gün ne antikoru oluşuyor ya da hastanelerde araştırmalar için yapılsın. Ama bizim gibi kullanıcılar için, bireysel olarak bu testi yapmanın herhangi bir anlamı yok."