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    • 06.04.2021 09:19
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    Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

    Kocaeli'de D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

    Kocaeli'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

    D-100 kara yolu İstanbul istikameti Hereke Mahallesi mevkisinde hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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