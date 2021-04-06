ABD, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için her türlü yolu deniyor. 19 yıl boyunca muhtıraya, tehdide, darbe girişimine rağmen halkın ezici desteğiyle bütün seçimleri kazanan Başkan Erdoğan'ı algı operasyonlarıyla yıkmayı düşünüyorlar.
TÜRKİYE'DEKİ SÜREGELEN UYDURUK ANKETLERİN BİR BENZERİ
ABD'li ünlü gazeteci ve GZERO Medya'nın sahibi Ian Bremmer, "Başkan Erdoğan'ın AK Parti tarihte ilk kez bir ankette:% 30 oy aldı." sözlerini sarf etti. Bremmer, hiçbir teknik ve somut belge paylaşmadığı anketle ilgili gerekçelendirmesindeyse sonucun en büyük nedeninin ekonominin kötü yönetilmesine tepki olduğunu ileri sürdü.
PAKİSTANLI KULLANICI BRAMMER'A 15 TEMMUZ'U HATIRLATTI: GEÇEN SEFER O KADAR İYİ GİTMEDİ
Bremmer'ın tweetine Pakistan asıllı kullanıcı Waqas Mansoor, "Darbeye sponsor olma zamanı mı?" diyerek cevap verdi. Bremmer da sosyal medya kullanıcısına, "Bunun dışında kalmak isteyebiliriz." diye yanıt verdi. Mansoor da, "geçen sefer o kadar iyi gitmedi" diyerek 15 Temmuz'daki hezimeti hatırlattı.
MANİPÜLATİF ANKETİN BİLDİRİ İLE AYNI DÖNEME DENK GELMESİ ÜNLÜ ANKETÇİDE ŞÜPHE UYANDIRDI