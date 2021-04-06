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    • 07.04.2021 01:21
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    Muhaliflerin yalanlarına ne kadar benziyor! 'den yle zaman ayarlı Başkan Erdoğan bu kez yenilecek i...

    Yıllardır ve Başkan Erdoğan'a iftira atan 'nın sahibi yeni bir skandala imza attı. 'li gazeteci Bremmer Türkiye hakkında yayınladığı gerçek dışı bir seçim inde, Başkan 'ın oyunun yüzde 30 çıktığını iddia etti. Öte yandan Türkiye'deki vesayetin yayın organları ve anketçiler uzun yıllar boyunca her seçim öncesinde Başkan Erdoğan'ın oyunu yüzde 30 dolaylarında gösteriyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    ABD'nin uydurma Başkan Erdoğan anketi tepki çekti

    ABD, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için her türlü yolu deniyor. 19 yıl boyunca muhtıraya, tehdide, darbe girişimine rağmen halkın ezici desteğiyle bütün seçimleri kazanan Başkan Erdoğan'ı algı operasyonlarıyla yıkmayı düşünüyorlar.

    TÜRKİYE'DEKİ SÜREGELEN UYDURUK ANKETLERİN BİR BENZERİ

    ABD'li ünlü gazeteci ve GZERO Medya'nın sahibi Ian Bremmer, "Başkan Erdoğan'ın AK Parti tarihte ilk kez bir ankette:% 30 oy aldı." sözlerini sarf etti. Bremmer, hiçbir teknik ve somut belge paylaşmadığı anketle ilgili gerekçelendirmesindeyse sonucun en büyük nedeninin ekonominin kötü yönetilmesine tepki olduğunu ileri sürdü.

    PAKİSTANLI KULLANICI BRAMMER'A 15 TEMMUZ'U HATIRLATTI: GEÇEN SEFER O KADAR İYİ GİTMEDİ

    Bremmer'ın tweetine Pakistan asıllı kullanıcı Waqas Mansoor, "Darbeye sponsor olma zamanı mı?" diyerek cevap verdi. Bremmer da sosyal medya kullanıcısına, "Bunun dışında kalmak isteyebiliriz." diye yanıt verdi. Mansoor da, "geçen sefer o kadar iyi gitmedi" diyerek 15 Temmuz'daki hezimeti hatırlattı.

    MANİPÜLATİF ANKETİN BİLDİRİ İLE AYNI DÖNEME DENK GELMESİ ÜNLÜ ANKETÇİDE ŞÜPHE UYANDIRDI

        Optimar Araştırma A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir de Bremmer'ın söz konusu tweetini alıntılayarak, "Yerli işbirlikçileri yetmedi, şimdi bunlar manipülatif anket yayınlıyorlar. Elbette sıkıntı var. Ama, ellerini oğuşturacakları sonuçlar yok. Ayrıca, bu açıklamaların 'muhtıra'vari bildiri yayınlayan emekli amirallerle aynı döneme denk gelmesi de ilginç değil mi?" diye bir değerlendirmede bulundu.

        KOPYALA YAPIŞTIR ANKETÇİLİĞİ YAPAN MUHALİF MEDYASI YILLARDIR HEP AYNI SONUÇLARLA AZINLIĞI ALDATIYOR

        Muhalefet medyasının her hafta yayınladığı uydurma anketlerin benzeri oy oranları çıkması dikkat çekti. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Odatv gibi yayın organları yıllardır her genel ve yerel seçimden önce benzer anket sonuçları paylaşıyor. Anketlerde hiçbir genel seçimde yenilmeyen Başkan Erdoğan ve partisi hep yüzde 30 ve altı oy alıyor.

        BRAMMER YILLARDIR BAŞKAN ERDOĞAN'A HASMANE VE AGRESİF BİR DİLLE İFTİRA ATIYOR

        Brammer devamlı gerçek dışı açıklamalarıyla Başkan Erdoğan'ı hedef alarak algı mühendisliği yapmaya çalışan bir gazeteci. 2018'de Başkan Erdoğan hakkında yanıltıcı ve hadsizce şu ifadeleri kullanmıştı:

        ''2003'ten beri iktidarda olan Erdoğan ile liderliğindeki Adalet ve Kalkınma Partisi, laik elitlerin hakimiyetine meydan okuyarak sosyal olarak muhafakazar Türklerin tutkulu desteğini kazandı. Şimdiyse direksiyonun başında kalmak için Türkiye'nin siyasi sistemini manipüle ediyor. 2016'daki başarısız darbe girişimi, Erdoğan'a muhaliflerini hedef almak için hukuk devletini askıya alma fırsatını verdi. Kerameti kendinden menkul 'derin devletteki düşmanlarını' tanımlayan Erdoğan, olağanüstü sayıda gazeteciyi hapse attı."
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        Haberler Güncel Muhaliflerin yalanlarına ne kadar benziyor! ABD'den bildiriyle zaman ayarlı Başkan Erdoğan bu kez yenilecek anketi...