Optimar Araştırma A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Daşdemir de Bremmer'ın söz konusu tweetini alıntılayarak, "Yerli işbirlikçileri yetmedi, şimdi bunlar manipülatif anket yayınlıyorlar. Elbette sıkıntı var. Ama, ellerini oğuşturacakları sonuçlar yok. Ayrıca, bu açıklamaların 'muhtıra'vari bildiri yayınlayan emekli amirallerle aynı döneme denk gelmesi de ilginç değil mi?" diye bir değerlendirmede bulundu.

KOPYALA YAPIŞTIR ANKETÇİLİĞİ YAPAN MUHALİF MEDYASI YILLARDIR HEP AYNI SONUÇLARLA AZINLIĞI ALDATIYOR

Muhalefet medyasının her hafta yayınladığı uydurma anketlerin benzeri oy oranları çıkması dikkat çekti. Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Odatv gibi yayın organları yıllardır her genel ve yerel seçimden önce benzer anket sonuçları paylaşıyor. Anketlerde hiçbir genel seçimde yenilmeyen Başkan Erdoğan ve partisi hep yüzde 30 ve altı oy alıyor.

BRAMMER YILLARDIR BAŞKAN ERDOĞAN'A HASMANE VE AGRESİF BİR DİLLE İFTİRA ATIYOR

Brammer devamlı gerçek dışı açıklamalarıyla Başkan Erdoğan'ı hedef alarak algı mühendisliği yapmaya çalışan bir gazeteci. 2018'de Başkan Erdoğan hakkında yanıltıcı ve hadsizce şu ifadeleri kullanmıştı: