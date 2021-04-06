İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 56,72 arttı.
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 75,88 olarak ölçülürken, su oranı 2020 ortalamasının üzerinde seyrediyor.
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 80,31, Terkos'ta yüzde 70,86, Sazlıdere'de yüzde 40,25, Alibey'de yüzde 65,05, Büyükçekmece'de yüzde 74,00, Ömerli'de yüzde 93,22, Darlık'ta yüzde 90,77, Elmalı'da yüzde 88,71, Kazandere'de yüzde 66,10 ve Pabuçdere'de yüzde 58,19 olarak kaydedildi.