Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 389,77 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 661 bin metreküp oldu.