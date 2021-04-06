Gilbert Chikli, 2015 yılında Fransa Dışişleri Bakan Jean-Yves Le Drian'ın maskesini taktı. Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarma yalanıyla 250 milyon dolar çarptı. Birçok ülkeden iş adamını tuzağına düşüren Chikli'nin İşadamı İnan Kıraç'ı da 4.1 milyon dolar çarptığı ortaya çıkmıştı.
İTALYAN VAR
Türk işadamı Kıraç, olayla ilgili, "4.1 milyon Euro dolandırıldım" diyerek olayı doğrulamıştı. Şimdi Chikli'yle ilgili yeni iddialar ortayla atıldı.
Aralarında İtalya, İngiltere, Rus ve Çinli iş adamlarının olduğu çok önemli bir kara para aklama çetesinin merkezinde yer aldığı belirtilen Chikli'nin paravan hesaplarla 50 milyar doları piyasaya sürdüğü iddia edildi. Chikli'nin kod adının ise 'Sessiz adam' olduğu ve bu sayede irtibat kurulduğuna dikkat çekildi.