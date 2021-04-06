Aralarında İtalya, İngiltere, Rus ve Çinli iş adamlarının olduğu çok önemli bir kara para aklama çetesinin merkezinde yer aldığı belirtilen Chikli'nin paravan hesaplarla 50 milyar doları piyasaya sürdüğü iddia edildi. Chikli'nin kod adının ise 'Sessiz adam' olduğu ve bu sayede irtibat kurulduğuna dikkat çekildi.