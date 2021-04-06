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    150 kişi 50 milyar dolar... Aralarında da var! sessiz adam lakabıyla çalışmış

    , bakan maskesiyle işadamı gibi 150 kişiyi dolandırdı… 50 milyar dolarlık kara para aklamanın merkezinde yer aldığı iddia edilen Chikli'nin kod adı da deşifre oldu: Sessiz adam.

    Kod adı sessiz adam
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    Gilbert Chikli, 2015 yılında Fransa Dışişleri Bakan Jean-Yves Le Drian'ın maskesini taktı. Fransız gazetecileri teröristlerden kurtarma yalanıyla 250 milyon dolar çarptı. Birçok ülkeden iş adamını tuzağına düşüren Chikli'nin İşadamı İnan Kıraç'ı da 4.1 milyon dolar çarptığı ortaya çıkmıştı.

    İTALYAN VAR
    Türk işadamı Kıraç, olayla ilgili, "4.1 milyon Euro dolandırıldım" diyerek olayı doğrulamıştı. Şimdi Chikli'yle ilgili yeni iddialar ortayla atıldı.

    Aralarında İtalya, İngiltere, Rus ve Çinli iş adamlarının olduğu çok önemli bir kara para aklama çetesinin merkezinde yer aldığı belirtilen Chikli'nin paravan hesaplarla 50 milyar doları piyasaya sürdüğü iddia edildi. Chikli'nin kod adının ise 'Sessiz adam' olduğu ve bu sayede irtibat kurulduğuna dikkat çekildi.

        FİLMİ DE ÇEKİLDİ


        55 yaşındaki Gilbert Chikli ve 35 yaşındaki Anthony Lasarevitsch gibi 7 kişi ömür boyu hapis cezası aldı.

        2005 yılında da benzer organizasyonlara imza atan Chikli, 7 yıl hapis cezası almıştı. Fransa'da Je Compte Sur Vous" (Sana Güveniyorum) adlı filme de konu olan dolandırıcılık lideri Chikli'nin evinde Monako Prensi Albert'in de silikon maskesi bulunmuştu. Fransız istihbaratından da ciddi destek aldığına ifade edilmişti.

            FRANSIZ MASKESİ
            Fransa Dışişleri Bakan Jean-Yves Le Drian'ın yüz maskesiyle dolandırıcılık yapan Gilbert Chikli, uzun bir süre Tel Aviv'deki malikanesinde yaşadı.
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            Haberler Güncel 150 kişi 50 milyar dolar... Aralarında İnan Kıraç da var! Fransız Gilbert Chikli sessiz adam lakabıyla çalışmış