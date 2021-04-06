15 Temmuz gazisi 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Davut Ala yarın 18. ameliyatını olacak

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala yarın 18. ameliyatını olacağı öğrenildi.
TURAN: 'KANDİL MESAJI' KUTLADI DİYE İSLAM DÜŞMANLARININ HEDEFİ OLDU
Sabah'ın aktardığına göre AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "15 Temmuzda bazıları gibi kaçmadan hainlerle çarpışırken karnından yaralanan Tümgeneral Davut Ala yarın 18. ameliyatını olacak. Kandil mesajı kutladı diye İslam düşmanlarının hedefi olan komutanımıza 104 kere geçmiş olsun diyorum. Rabbim acil şifalar ihsan eylesin" dedi.
ALA, KIŞLASINI DARBECİLERE TESLİM ETMEDİ
15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'daki Kartaltepe Kışlası Komutanı Davut Ala, darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada 7 kurşunla vurulmasına rağmen kahramanca direniş göstererek kışlasını darbe yanlısı askerlere teslim etmedi.
AK Parti Hükümeti'ni hedef alan ve 104 emekli amiral imzasının olduğu darbe imalı bildiride ismi yeralan emekli Tuğamiral Türker Ertürk, Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.
ERTÜRK: DOĞRUYSA YAZIKLAR OLSUN!