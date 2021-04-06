15 Temmuz gazisi 3. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Davut Ala yarın 18. ameliyatını olacak

Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu. Tümgeneral Davut Ala'nın, Miraç Kandili tebrik kartında "Miraç Kandili'nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman'dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

DAVUT ALA, 7 KURŞUNLA VURULDU, KIŞLASINI DARBECİ ASKERLERE TESLİM ETMEDİ

3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişiminde kışlasını darbecilere teslim etmemişti.