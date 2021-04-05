Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir okullar kapandı mı?

OKULLAR KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım oranlarına ilişkin, "Okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." dedi.

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Bakan Selçuk, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının yüz yüze eğitime ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Selçuk, 2 Mart'tan itibaren okulların açıklamasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinerek, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.