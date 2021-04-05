Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir okullar kapandı mı?

Okullar kapandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir okullar kapanacak mı? Öğrenci ve veliler okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Koronavirüs vakalarında artış yaşanmasıyla birlikte birçok ilde okulların kapanıp kapanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, okullar kapanacak mı?
OKULLAR KAPANDI MI?
ANKARA
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.
İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANACAK MI?
İstanbul'da okulların kapandığına ilişkin herhangi bir MEB açıklaması henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.