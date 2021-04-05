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    ? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ?

    ? İstanbul Ankara İzmir Eskişehir ? Okulların kapanıp kapanmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs vakalarının yükselmesinin ardından okulların kapanıp kapanmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler ve veliler okullar kapanacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki; İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir okullar kapandı mı?

    takvim.com.tr
    Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir okullar kapandı mı?

    Okullar kapandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir okullar kapanacak mı? Öğrenci ve veliler okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Koronavirüs vakalarında artış yaşanmasıyla birlikte birçok ilde okulların kapanıp kapanmayacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, okullar kapanacak mı?

    OKULLAR KAPANDI MI?

    ANKARA

    Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

    İSTANBUL'DA OKULLAR KAPANACAK MI?

    İstanbul'da okulların kapandığına ilişkin herhangi bir MEB açıklaması henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

        ESKİŞEHİR

        Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

        Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.

        OKULLAR KAPANACAK MI?

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime katılım oranlarına ilişkin, "Okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." dedi.

        Programları kapsamında Düzce'ye gelen Bakan Selçuk, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ettikten sonra basın mensuplarının yüz yüze eğitime ilişkin sorularını yanıtladı.

        Bakan Selçuk, 2 Mart'tan itibaren okulların açıklamasıyla yaşanan yoğun ve dinamik süreci anlık olarak takip ettiklerine değinerek, "Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün; okullarımıza devam noktasında ilkokullarda yüzde 80'lerin üzerinde, ortaokullarda yüzde 76, liselerde de yüzde 70 civarında bir katılım var." diye konuştu.

        Okullara devam konusunda istatistiklerin artışa işaret ettiğini aktaran Selçuk, "Elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde Slovakya, Kostarika ve Kolombiya gibi ülkelerden sonra okulların en çok kapalı olduğu ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Bu, sağlık prensibi önceliğimizden kaynaklanan bir yaklaşım." ifadesini kullandı.

        Selçuk, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor."

        Bakan Selçuk, bu süreçte öğretmenler ve yetkililer ile iş birliği içerisinde olan velilere de teşekkür etti.
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        Haberler Güncel Okullar kapanacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir okullar kapandı mı?