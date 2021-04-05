Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından önemli açıklamalarında bulundu.
104 amiral eskisinin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisini değerlendiren Başkan Erdoğan, geçmişi bildirilerle dolu ülkede bir gece yarısı emekli amirallerin böyle girişimde bulunması kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tavır almaya çağıran Erdoğan, 104 kişi arasında bizzat CHP üyesi olanların var olduğunu söyledi.
Montrö'ye bağlılıklarını sürdüreceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.
Değerlendirme toplatısında kritik açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi alanında yapılan çalışmalar da vardı.
Erdoğan, çarşamba gününü işaret ederek, "İktidara geldiğimizden bu yana kronolojik olarak biz ülkemizi nereden aldık, bugün neredeyiz, yatırımlar dahil bütün bunları kronolojik olarak millete seslenişte açıklayacağım" ifadelerini kullandı.