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    • 05.04.2021 13:17
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    ? ? İşte Diyanet açıklaması…

    Mübarek Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıkça araştırır oldu. Artan vaka sayılarının artmasıyla birlikte Covid-19 koronavirüs aşısı olmak büyük önem taşıyor ve yaş sıralamasına göre milyonlarca kişi oldu olmaya da devam ediliyor. 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslüman alemi ? Sorgulamasını yapıyor. Konuyla ilgili Diyanet açıklaması geldi, işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Aşı orucu bozar mı?

    Aşı orucu bozar mı? Covid-19 koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 2021 yılı Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve hem sağlığını düşünen hem de oruç tutacak olan Müslüman vatandaşlar Covid-19 koronavirüs aşısının oruçlarını bozup bozmayacağını merak ediyor. Randevusunu alan kişiler Ramazan orucuna denk gelen aşılarını olmalı mı? İşte Diyanet açıklaması…

    AŞI ORUCU BOZAR MI?

    Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.

    Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

    COVİD-19 KORONA VİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, COVID-19 aşısı ve diğer aşıların orucu bozmadığına dair açıklamalarda bulundu.

    Bozkurt, hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmadığını belirterek, "Aşının vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir" dedi.

        Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Bozkurt, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

        Gün içerisinde oruçluyken COVID-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

        COVID-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, "Koronavirüs aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum" değerlendirmesinde bulundu.
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        Haberler Güncel Aşı orucu bozar mı? Covid-19 koronavirüs aşısı orucu bozar mı? İşte Diyanet açıklaması…