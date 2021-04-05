Aşı orucu bozar mı? Covid-19 koronavirüs aşısı orucu bozar mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 2021 yılı Ramazan ayına az bir zaman kaldı ve hem sağlığını düşünen hem de oruç tutacak olan Müslüman vatandaşlar Covid-19 koronavirüs aşısının oruçlarını bozup bozmayacağını merak ediyor. Randevusunu alan kişiler Ramazan orucuna denk gelen aşılarını olmalı mı? İşte Diyanet açıklaması…
AŞI ORUCU BOZAR MI?
Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur.
Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.
COVİD-19 KORONA VİRÜS AŞISI ORUCU BOZAR MI?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, COVID-19 aşısı ve diğer aşıların orucu bozmadığına dair açıklamalarda bulundu.
Bozkurt, hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmadığını belirterek, "Aşının vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir" dedi.