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    • 04.04.2021 21:56
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    Son dakika: 4 Nisan 2021 vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Son dakika haberi... 4 Nisan 2021 vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1508 oldu.

    Son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 4 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1508 oldu.

    İYİLEŞEN SAYISI 3 MİLYON 105 BİN 350'YE YÜKSELDİ
    Son 24 saatte 22 bin 674 Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

    Toplam test sayısı 39 milyon 566 bin 99'a ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 487 bin 50, vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

    Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

    3 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        1 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

        31 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

        30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

            27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                26 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                25 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                24 MART KORONAVİRÜS TABLOS

                    23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    22 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                    21 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        20 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        19 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

                        18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU
                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 4 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı