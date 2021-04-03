Ankara-Kırıkkale güzergahı 66 kamera ile takip ediliyor. Bu yolu kullanan araçların ortalama hızları da yine bu kameralarla tespit ediliyor.

CEZALAR ADRESLERE GÖNDERİLECEK

Hız limitini aşan araçların cezaları, plakaları üzerinden adreslerine gönderilecek.

"2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" doğrultusunda hayata geçirilen uygulama ile hızdan kaynaklı trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.