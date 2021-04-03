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    • 03.04.2021 18:46
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    Radarı görür görmez frene basmak yü kurtaramayacak

    Kurallara uymayan ler radarı fark ettiği an cezadan kurtulmak için frene basıyordu. Alınan bu önlem artık hiçbir işe yaramıyor. Araçların plaka tanımlama uygulaması üzerinden ortalama hızlarını tespit eden sistem, - güzergahında kullanılmaya başlandı. Yaklaşık 35 kilometrelik 66 kamerayla takip edilmeye başlandı. İşte detaylar...

    Araç sahipleri dikkat! Radarı görüp frene basmak...

    Ankara çevre yolunun ardından, Ankara-Kırıkkale güzergahında da "ortalama hız koridoru" uygulanmaya başlandı.

    Hız limitini aşanlar, plaka tanımlama sistemi ile tespit edilecek. Radarı görüp frene basmak işe yaramayacak.

    Ortalama hız koridoru sistemi, iki nokta arasında aracın ortalama hızını tespit ediyor. Eğer aracın ortalama hızı limitin üzerindeyse idari yaptırım uygulanıyor.

    66 KAMERA İLE TAKİP EDİLİYOR

    TRT Haber'in aktardığına göre ortalama hız koridoru, Ankara çevre yolunda gidiş-geliş istikametinde yaklaşık 220 kilometre. Ankara-Kırıkkale kara yolunda da Elmadağ mevkiinde çift yönlü yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda denetimlere başlandı.

    Ankara-Kırıkkale güzergahı 66 kamera ile takip ediliyor. Bu yolu kullanan araçların ortalama hızları da yine bu kameralarla tespit ediliyor.

    CEZALAR ADRESLERE GÖNDERİLECEK

    Hız limitini aşan araçların cezaları, plakaları üzerinden adreslerine gönderilecek.

    "2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi" doğrultusunda hayata geçirilen uygulama ile hızdan kaynaklı trafik kazalarının azaltılması hedefleniyor.

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