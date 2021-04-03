Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi inşaatına ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, "Parti kapatmalarına hepimiz karşı olalım. Herkesin özgürlük içerisinde fikrini söylemesine hepimiz taraf olalım. Hele ki meclisin kürsüsüne herkes çıksın, hür iradesi ile istediğini söylesin. Ancak bir tek şartla; teröre ve Türkiye'nin bölünmesine kimse izin vermesin. Üstü kapalı bir şekilde teröre destek vermek, terörün lehine konuşmak, terörden yana olmak en büyük suçtur. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde olmamalı. Siz Avrupa'nın herhangi bir yerinde DEAŞ'ı övücü bir cümle kullanın da göreyim. İspanya'nın bölünmesi ile ilgili bir cümle kullansınlar da göreyim. Ben bugün özgürlük diyenlere soruyorum. Siz Avrupa'nın hangi ülkesinde siz DEAŞ lehine bir cümle edebilirsiniz. Niye o da terör örgütü. O terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi? 50 yıldır bu milletin başına bela değil mi? Yavrularımızı şehit eden katiller bunlar değil mi? Nasıl olurda siz lafı çevirerek, demogoji yaparak, üstünü örterek teröre destek verirsiniz ki? Bu teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır. Milletin önünden gitmek zorundadır. Allah bunların gerçek yüzlerini ve çirkinliklerini bu millete göstersin İnşallah" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEY SÖYLENEBİLİR Mİ?"