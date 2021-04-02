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    • 02.04.2021 19:54
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan flaş Kanal açıklaması: 710 milyar dolarlık ticaret hacmi var

    Türkiye'nin yaptığı ve yapacağı mega projelere ilişkin A Haber'e özel bir röportaj verdi. Bakan Karaismailoğlu Kanal için 2021'de adım atılacağını belirtiken projenin 710 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Metrosu için de tarih veren Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Haziran ayında açılmasını planladıklarını ifade etti. İşte Karaismailoğlu'nun o açıklamaları...

    İşte Kanal İstanbul'un ticaret hacmi!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin yaptığı ve yapacağı mega projelere ilişkin A Haber'e özel bir röportaj verdi.

    Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için 2021'de adım atılacağını belirtiken projenin 710 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi.

    Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
    Bugün Bursa'dayız, en önemli, en hareketli kentlerimizden biri. Ulaşımda da en büyük yatırımları yaptığımız illerden bir tanesi.

    BURSA'DA RAYLI SİSTEM PROJELERİ
    Bakanlığımız olarak metronun 6 kilometrelik kısmını biz üstlenmiştik. Bugün temelini attık. 2002'den bu yana 198 kilometre olan yolu 500 kilometrenin üzerine çıkardık. Önemli işlerimizden biri de Bursa'nın Ankara-Eskişehir hızlı tren hattına bağlanması.

    "PEYDERPEY TAMAMLAYACAĞIZ"
    Şehir içi metroları için önemli yatırımlarımız var. İstanbul'da, İzmir'de Ankara'da, Kayseri'de Konya'da, Gaziantep'te. İnşallah peyderpey tamamlayacağız.

    SABİHA GÖKÇEN METROSU'NDA HEYECAN VEREN GELİŞME
    Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ilk kaynağı yarın yapılacak. Pendik-Sabiha Gökçen hattını yıl sonunda inşallah tamamlayacağız.

    "ANKARA-SİVAS YHT HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?"
    Haziran ayı gibi inşallah Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı devreye alacağız. Amacımız belli bir zaman aralığında master plan çerçevesinde bu konforu tüm vatandaşlarımıza yaşatmak.

        KANAL İSTANBUL'UN 710 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ VAR
        Dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı denizlerden sağlanıyor. Geçen hafta dünya bir ders aldı. Süveyş Kanalı tıkandığında günlük zarar 9 milyar dolar olarak biliniyor. Orta Koridor'da ülkemiz mihenk taşı. Ülkemizin üzerinden geçen 710 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Burayı ne kadar güçlendirirsek biz oradan payımızı alacağız. İstanbul Boğazı'nın önemi, geçmişte kazalar var. Ne kadar zarar verdikleri ortada. Kirlilik yine öyle.

        Hem çevreci, hem de akıllı şehirlerin kurulması ile Türkiye'ye çok büyük değer katacak dünyaca ünlü bir proje. 2021 yılında inşallah adım atacağız.

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