KANAL İSTANBUL'UN 710 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ VAR

Dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı denizlerden sağlanıyor. Geçen hafta dünya bir ders aldı. Süveyş Kanalı tıkandığında günlük zarar 9 milyar dolar olarak biliniyor. Orta Koridor'da ülkemiz mihenk taşı. Ülkemizin üzerinden geçen 710 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Burayı ne kadar güçlendirirsek biz oradan payımızı alacağız. İstanbul Boğazı'nın önemi, geçmişte kazalar var. Ne kadar zarar verdikleri ortada. Kirlilik yine öyle.

Hem çevreci, hem de akıllı şehirlerin kurulması ile Türkiye'ye çok büyük değer katacak dünyaca ünlü bir proje. 2021 yılında inşallah adım atacağız.