Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin yaptığı ve yapacağı mega projelere ilişkin A Haber'e özel bir röportaj verdi.
Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için 2021'de adım atılacağını belirtiken projenin 710 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Bugün Bursa'dayız, en önemli, en hareketli kentlerimizden biri. Ulaşımda da en büyük yatırımları yaptığımız illerden bir tanesi.
BURSA'DA RAYLI SİSTEM PROJELERİ
Bakanlığımız olarak metronun 6 kilometrelik kısmını biz üstlenmiştik. Bugün temelini attık. 2002'den bu yana 198 kilometre olan yolu 500 kilometrenin üzerine çıkardık. Önemli işlerimizden biri de Bursa'nın Ankara-Eskişehir hızlı tren hattına bağlanması.
"PEYDERPEY TAMAMLAYACAĞIZ"
Şehir içi metroları için önemli yatırımlarımız var. İstanbul'da, İzmir'de Ankara'da, Kayseri'de Konya'da, Gaziantep'te. İnşallah peyderpey tamamlayacağız.
SABİHA GÖKÇEN METROSU'NDA HEYECAN VEREN GELİŞME
Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunun ilk kaynağı yarın yapılacak. Pendik-Sabiha Gökçen hattını yıl sonunda inşallah tamamlayacağız.
"ANKARA-SİVAS YHT HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?"
Haziran ayı gibi inşallah Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı devreye alacağız. Amacımız belli bir zaman aralığında master plan çerçevesinde bu konforu tüm vatandaşlarımıza yaşatmak.