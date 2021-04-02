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    • 02.04.2021 20:36
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    Son dakika: 'den ’ne çok sert tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, ’nin provokasyonuna çok sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklam, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin EOKA’nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye'den GKRY'ye çok sert EOKA tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA provokasyonuna ilişkin bir açıklama yayımladı.



    İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama;

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 66. Yıldönümünü anma törenleriyle kutladığı EOKA, bizim ve Kıbrıs Türk kardeşlerimizin gözünde bir terör örgütüdür.



    İNSANLIK DIŞI KATLİAMLAR
    Bu örgütün Ada'daki Kıbrıs Türk varlığını ortadan kaldırmak için 1963-1974 yılları arasında gerçekleştirdiği insanlık dışı katliamların acısı hafızalardadır.

    ZİHNİYETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİN KANITI
    Tüm bunlara rağmen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin EOKA'nın kuruluş yıldönümünü hala kutlaması, anısına pullar bastırması, Kıbrıs Türklerini azınlık olarak gören ve onları yok sayan zihniyetlerinin bugün de aynen devam ettiğinin bir başka kanıtıdır.



        TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLACAKTIR
        Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir.
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