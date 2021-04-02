



TÜRKİYE HER ZAMAN KKTC'NİN YANINDA OLACAKTIR

Türkiye, KKTC'nin ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de her zaman güvenliği ve refahı için yanında olmaya devam edecektir.