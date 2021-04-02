"Makam aracı saltanatına son vereceğim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni makam aracı için Meclis'e başvuru yaptığı öğrenildi.
MECLİS, GRUP BAŞKANLARINA AUDİ A6 TAHSİS EDİYOR
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, 9 Mart 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'na makam aracı için TBMM Genel Sekreterliği'ne başvurduğu öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre Söz konusu yazıda; "237 Sayılı Taşıt Kanunu uyarınca Grup Başkanımıza araç tahsis edilmesini arz ederim" deniliyor.
Meclis, grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor.