Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları sözleri! Otizm Farkındalık Günü nedir?

Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçenekleri!

Öfke nöbetlerinin otizmin bir göstergesi olduğuna değil, otizmi anlamada başarısız olduğumuzun bir göstergesi olduğuna inanıyorum.

Uzmanlar otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler fakat kendi çocuğunuzun uzmanı sizsiniz.

Frakında olmanız için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.

Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu!