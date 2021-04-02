Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları sözleri! Otizm Farkındalık Günü nedir?

Otizm Farkındalık Günü nedir? Dünya Otizm Farkındalık günü mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Otizm hastalarına ve yakınlarına dikkat çekmek için her yıl Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştiriliyor. Bu özel günde hastalığa ve hastalığın korunmasına ilişkin önemli bilgiler de paylaşılıyor.
OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI!
Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.
Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; "Otizme Mavi Işık Yak"
Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.
Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.
Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları seçenekleri!
Öfke nöbetlerinin otizmin bir göstergesi olduğuna değil, otizmi anlamada başarısız olduğumuzun bir göstergesi olduğuna inanıyorum.
Uzmanlar otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler fakat kendi çocuğunuzun uzmanı sizsiniz.
Frakında olmanız için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.
Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu!