Son dakika: Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı! Kadınlarda ve erkeklerde farklı koku algısı!

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altaş ve Dr. Murat Duyan, Covid-19 ve koku alma kaybıyla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma, Covid-19 geçirenlerde koku kaybının kalıcı olmadığı, ancak hastalık tarihinden sonraki 6 ayın ardından, kokuları farklı algılama olasılığının daha fazla olduğunu ortaya koydu.
Dr. Murat Duyan, koronavirüs atlatan kadınların 72, erkeklerin ise 87 gün sonra koku alma yetilerini tekrar kazandığını, ancak erkeklerin 'yanık lastik', kadınların ise 'çürümüş soğan' kokusu algıladığını tespit ettiklerini söyledi.
Koronovirüs belirtileri arasında koku kaybı ilk sıralarda yer alıyor. Akdeniz Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Altaş, Dr. Murat Duyan ve aralarında uzman hekimlerin de bulunduğu ekiple gerçekleştirilen araştırmada, Covid-19 geçirenlerde koku kaybının kalıcı olmadığı, ancak hastalık tarihinden sonraki 6 ayın ardından, kokuları farklı algılama olasılığının daha fazla olduğu gerçeğini ortaya koydu.