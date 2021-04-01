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    SON DAKİKA: 'de korku dolu anlar: Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi tarafından kurtarıldı

    Son dakika haberine göre, ’nin ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, ekipleri tarafından kurtarıldı.

    DHA
    Balıkçı teknesi battı! Korku dolu anlar

    'nin ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, ekipleri tarafından kurtarıldı.



    Kandıra ilçesi Dikili mevkii açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, bugün sabah saatlerinde dalgalı denizde su almaya başladı.

    Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi.

    Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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