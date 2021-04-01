Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü çıkan yangında 4 ev yanarak kül oldu. Evi yanan vatandaşlar büyük üzüntü ve duygu dolu anlar yaşarken, yangında evi yanan Bircan Sağlam isimli kadın, evinin yanmasını bahçede oturup izlemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.
Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi.
Kontrol altına alınan yangında İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması sürerken, yangında evi yanan köylülerden Bircan Sağlam, "Evde oturuyorduk, sesler duyduk.