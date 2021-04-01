Biz evden çıkınca zaten alevler her yeri sardı. Bahçede oturup evimizin yanmasını izledik. Herkes bağırıyor yangın var herkes evlerinden çıksın diye, daha sonra ahırdaki inekleri, tavukları hayvanlar çıkarttılar. İnsanlar güvenli noktaya çekildi, daha sonra ekipler geldi yangına müdahale etti" dedi.