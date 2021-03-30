Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 3 Nisan gününe kadar sürecek fuarın açılışı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Münir Karaloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli katıldı.

Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılış programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fuarların emeğin, alın terinin, başarının vitrini olduğunu söyledi. Fuarların kent ekonomisine önemli katkı sağladığını anlatan Bakan Pakdemirli "Bu nedenle şehirlerimizde açılan tarım ve gıda fuarları, gerek kent ekonomisi gerekse ülke ekonomisi adına büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu tarım fuarının da, Diyarbakır'a ve ülkemize, tarım ve ekonomi bakımından katkılarının büyük olacağı aşikardır" dedi.