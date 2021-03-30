Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MEB TAKVİMİ!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmen alımı sonrasında adaylar belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini yaptı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, adaylar artık sonuçların açıklanması için beklemeye başladı.

MEB'in paylaştığı bilgilere göre; sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 3 Mayıs 2021 tarihinde paylaşılacak ve böylece sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve bu adayların sözlü sınava girecekleri merkezler belli olacak.