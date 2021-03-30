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    • 30.03.2021 13:00
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    açıklandı mı? başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    başvuru sonuçları öğretmen adaylarının merak ettiği konuların başında geliyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri başvuru yapan binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev alacak öğretmenler için atama takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Takvimin açıklanmasının ardından sorgulanıyor. İşte öğretmen adaylarının merak ettiği bilgiler!

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Öğretmen olmak isteyen binlerce aday başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Öğretmen atama takvimine göre MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklaması gelmişti.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ!

    Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre mülakat yerleri 3 Mayıs 2021'de açıklanacak.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV TARİHLERİ!

    Yine atama takvimi içerisinde yer alan detaylara göre sözlü sınavlar yani mülakatlar ise 17 Mayıs'ta başlayacak ve 6 Haziran'da sona erecek.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MEB TAKVİMİ!

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sözleşmeli öğretmen alımı sonrasında adaylar belirlenen tarihlerde başvuru işlemlerini yaptı. Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, adaylar artık sonuçların açıklanması için beklemeye başladı.

    MEB'in paylaştığı bilgilere göre; sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları 3 Mayıs 2021 tarihinde paylaşılacak ve böylece sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve bu adayların sözlü sınava girecekleri merkezler belli olacak.

        Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar ise 15 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 8 Temmuz 2021'de açıklanacak. Sözlü sınavların tamamlanması ve sonuçların açıklanması sonrasında ise atama tercihleri alınacak.

        1-6 Eylül 2021'de toplanacak atama tercihlerinin sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
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        Haberler Güncel Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?