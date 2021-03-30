EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in iç ve kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu