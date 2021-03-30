Trakya geneli ve İstanbul çevrelerinde yarın kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara'nın batısı (Trakya geneli ile İstanbul çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer fırtına olarak esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle oluşabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in iç ve kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra iç kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu