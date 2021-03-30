PKK'lı teröristlerin işkence görüntüleri ortaya çıktı! Zorla kaçırdıkları iki kişiyi ellerinden tavana bağlayıp...

EZİDİLER'İN SÖZCÜSÜNDEN "PKK SİNCAR'DAN ÇIKSIN" İSYANI

PKK'nın Sincar'da sivil halka uyguladığı zulme tepki gösteren Ezidiler'in sözcüsü İbrahim Hüdeyda, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bir kez daha PKK'nın Sincar'dan çıkartılmasını istiyoruz. PKK'nın varlığını bölge güvenliği ve istikrarı için tehlike kaynağıdır" diye konuştu.

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA PKK'LI VAR"

"Bazı yetkililer PKK'nın Sincar'da bulunmadığı açıklamaları bariz yalan. Bölgede çok sayıda PKK'lı var. Onlarca Ezidi PKK tarafından alıkonulmuş durumda" diye konuşan Hüdeyda, "Konu BM ve yetkililere iletilmiş durumda ancak, Şuana kadar hiçbir gelişme yok" ifadelerini kullandı.