Milli Savunma Bakanlığı, NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başlamıştır. NATO VJTF 21'de görev alan 3'üncü Kor. (HRF) Komutanlığı ve 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi.



NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı VJTF21 birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Df9tfqXudz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 30, 2021



İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı başlayan tatbikattan ilk görüntüleri paylaştı.

MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı VJTF21 birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi." ifadelerine yer verildi.