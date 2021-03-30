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    • 30.03.2021 20:15
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    'in ında: ilk görüntüleri paylaştı

    'in de katıldığı ı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladı. (MSB), tatbikatından ilk görüntüleri paylaştı. İşte o anlar...

    Mehmetçik'in NATO tatbikatından ilk görüntüleri yayınlandı

    , ı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başladığını açıkladı.

    MSB, sosyal paylaşım sitesi hesabından tatbikatla ilgili yaptığı paylaşımda, " tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021'in Alarm Safhası başlamıştır. 'de görev alan 3'üncü Kor. (HRF) Komutanlığı ve 66'ncı Mekanize Piyade Tugayı Komutanlığı, tatbikatın hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal hazırlıklarını tamamlamıştır" dedi.


    İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

    Milli Savunma Bakanlığı başlayan tatbikattan ilk görüntüleri paylaştı.

    MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı VJTF21 birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi." ifadelerine yer verildi.

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