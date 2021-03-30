Market çalışma saatleri değişti mi? Hafta içi hafta sonu market açılış kapanış saatleri kaç?

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık.