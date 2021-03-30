Market çalışma saatleri değişti mi? Hafta içi hafta sonu market açılış kapanış saatleri kaç?

Market açılış kapanış saatleri kaç? Marke çalışma saatleri değişti mi? Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle yeni önlemler de devreye girdi. Bu nedenle market çalışma saatlerinin değişip değişmediği de merak edilen konulardan birisi oldu.
MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ!
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama biçimine göre Cumartesi ve/veya Pazar günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak.
Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek. Cumartesi/Pazar günü ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.
BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
BİM düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 düşük ve orta risk grubu illerde 07.00-20.00 arası çalışıyor.Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ise 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık.