AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklaması şöyle:



Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır.



Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir. Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı vardır.





Kılıçdaroğlu'nın Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır. — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 30, 2021

Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışardaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek.

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Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması bir utanç verici bir durumdur...