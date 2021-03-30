Çekya'nın en zengin işadamı Petr Kellner'in (54) ölümü, dünyayı şoke etti. 19 milyar dolarlık serveti ve toplam 44 milyar dolarlık mal varlığı olan Kellner, işadamı arkadaşı Benjamin Larochaix ile birlikte Alaska'daki Tordrillo Mountain Lodge kayak tesislerine gitti. Kellner, arkadaşı ve iki rehberle birlikte tur için önceki gün 33 yaşındaki pilot Zach Russel'in kullandığı Eurocopter AS50 tipi helikoptere bindi. Ancak helikopter, havada infilak etti. İddiaya göre helikopterin roketle vurulup düşürüldüğü iddia edildi.

Yere çakılan helikopterde Kellner, arkadaşı, pilot ve bir rehber hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri, helikopterin düşme nedeninin hala belirlenemediğini söyledi. Soruşturma sürüyor...

İŞTE E-BAŞARI



Dünyanın en iyi 32 e-spor takımının mücadele ettiği Güney Kore'deki turnuvada, Şamil Özkan, Bünyamin Yalçınkaya, Murat Öztürk, Mert Güngör ve Furkan Şanlı'dan oluşan Ali Yörenç'in sahibi olduğu "Digital Athletics", Avrupa takımları arasında birinciliğe ulaştı. Dünya sıralamasında da 6. olarak 400 bin dolarlık para ödülü aldı. Dünya Şampiyonu olan Susquehanna Soniqs ise 1 milyon 300 bin dolar kazandı.