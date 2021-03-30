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    lı milyardere Alaska’da suikast (Güncel haberler)

    'nın en zengin işadamı 'in (54) ölümü, dünyayı şoke etti. 19 milyar dolarlık serveti ve toplam 44 milyar dolarlık mal varlığı olan Kellner, işadamı arkadaşı ile birlikte Alaska'daki Tordrillo Mountain Lodge kayak tesislerine gitti. Kellner, arkadaşı ve iki rehberle birlikte tur için önceki gün 33 yaşındaki pilot 'in kullandığı AS50 tipi helikoptere bindi. Ancak helikopter, havada infilak etti.

    Çekyalı milyardere Alaska’da suikast

    Çekya'nın en zengin işadamı 'in (54) ölümü, dünyayı şoke etti. 19 milyar dolarlık serveti ve toplam 44 milyar dolarlık mal varlığı olan Kellner, işadamı arkadaşı ile birlikte Alaska'daki Tordrillo Mountain Lodge kayak tesislerine gitti. Kellner, arkadaşı ve iki rehberle birlikte tur için önceki gün 33 yaşındaki pilot 'in kullandığı AS50 tipi helikoptere bindi. Ancak helikopter, havada infilak etti. İddiaya göre helikopterin roketle vurulup düşürüldüğü iddia edildi.

    Yere çakılan helikopterde Kellner, arkadaşı, pilot ve bir rehber hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri, helikopterin düşme nedeninin hala belirlenemediğini söyledi. Soruşturma sürüyor...

    İŞTE E-BAŞARI


    Dünyanın en iyi 32 e-spor takımının mücadele ettiği Güney Kore'deki turnuvada, Şamil Özkan, , , ve 'dan oluşan 'in sahibi olduğu "", takımları arasında birinciliğe ulaştı. Dünya sıralamasında da 6. olarak 400 bin dolarlık para ödülü aldı. Dünya Şampiyonu olan ise 1 milyon 300 bin dolar kazandı.

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    Haberler Güncel Çekyalı milyardere Alaska’da suikast (Güncel haberler)