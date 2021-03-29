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    , 'dan sahte hesap açtı: Devlet büyüklerine hakaret yağdırdı

    Cumhuriyet Savcısı , "Sayın Müsteşar" ismiyle 'da sahte hesap açtı. AK Partili bakanlara hakaretler yağdırdı. Hesap incelemeye alınınca kimliği ortaya çıktı. "Çocuğum telefonunu suya düşürünce yenisini aldım. O mesajları ben atmadım" diyerek kurtulmaya çalıştı.

    Hesabı kapatıldı

    Samsun Cumhuriyet Savcısı , "Sayın Müsteşar" ismiyle 'da sahte hesap açtı. AK Partili bakanlara hakaretler yağdırdı. Hesap incelemeye alınınca kimliği ortaya çıktı. "Çocuğum telefonunu suya düşürünce yenisini aldım. O mesajları ben atmadım" diyerek kurtulmaya çalıştı.

    'nun görevden uzaklaştırdığı trol savcı hakkında 31 sayfalık rapor hazırlandı. Başmüfettiş , savcının paylaşımlarının, mesleğin şeref ve onurunu bozacak ve güveni giderecek nitelikte olduğu değerlendirmesi yaptı. "Meslekten ihraç edilmeli" ifadesini kullandı. Rapor . Daire'ye yollandı. Gündüz'ün ifadesinden sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.

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    Haberler Güncel Özcan Muhammed Gündüz, Twitter'dan sahte hesap açtı: Devlet büyüklerine hakaret yağdırdı