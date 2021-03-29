Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz, "Sayın Müsteşar" ismiyle Twitter'da sahte hesap açtı. AK Partili bakanlara hakaretler yağdırdı. Hesap incelemeye alınınca kimliği ortaya çıktı. "Çocuğum telefonunu suya düşürünce yenisini aldım. O mesajları ben atmadım" diyerek kurtulmaya çalıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun görevden uzaklaştırdığı trol savcı hakkında 31 sayfalık rapor hazırlandı. Başmüfettiş Ali İhsan Sever, savcının paylaşımlarının, mesleğin şeref ve onurunu bozacak ve güveni giderecek nitelikte olduğu değerlendirmesi yaptı. "Meslekten ihraç edilmeli" ifadesini kullandı. Rapor HSK 2. Daire'ye yollandı. Gündüz'ün ifadesinden sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceği kararlaştırılacak.