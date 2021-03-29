Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2021 12:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2021 12:55
    ABONE OL

    sonuçları 29 Mart 2021! MPİ sorgulama sayfası!

    29 Mart sonuçları açıklandı mı? vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu! Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan çekilişlere şans oyunu severler katılım gösteriyor. Milyonlarca lira ikramiyelerin dağıtıldığı çekilişlerde büyük ikramiyenin sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar piyango sonuçlarını sorguluyor. Peki 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları nasıl oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Milli Piyango sonuçları 29 Mart 2021! MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!

    MPİ Milli Piyango 29 Mart çekiliş sonuçları piyango bileti alan ve sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Her ay milyonlarca lira ikramiyenin dağıtıldığı Milli Piyango çekilişlerine vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor. Peki, 29 Mart Milli Piyango sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylı bilgiler haberimizde...

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 29 MART!

    Milli Piyango 29 Mart çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

    Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

    Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

    Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulama
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Milli Piyango sonuçları 29 Mart 2021! MPİ Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama sayfası!