HAKİMİN TEPKİ ÇEKEN BAHÇELİ ISRARI

Hendek 1. Asliye Ceza Mahkemesi, bu yazıya karşılık ise Bahçeli'nin beyanının alınması ısrarı dikkat çekti. Yazıda hakim "Her ne kadar müşteki milletvekili ve bir siyasi partinin genel başkanı olsa da, kanun ve yargılama önünde normal bir Türk vatandaşından hiçbir ayrıcalığı yoktur. Kanunun getirmiş olduğu uygulama ise müştekinin mahkemece beyanının alınması usulüdür. Bu nedenle yazmış olduğumuz talimat gereğince müştekiye bizzat davetiye çıkartılarak mahkemenizce ifadesi alınmak suretiyle şikayet ve delillerinin sorulması yahut mahkemenize şikayet ve delillerine ilişkin kendisi veya vekili aracılığıyla dilekçe sunar ise de sunmuş olduğu dilekçe ile birlikte talimat yazımızın kapatılarak mahkememize iadesi rica olunur" dedi. Siyasi parti liderleri haklarında oluşan hakaret suçu sonrasında avukatları aracılığıyla şikayetçi oluyor. Cumhurbaşkanı ve Siyasi parti liderleri yargılama esnasında ise hiçbir duruşmaya katılmadığı biliniyor.