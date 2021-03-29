İŞİMİZ YAŞ

Coronavirüs, vaka sayılarının arttığı 5 ülkede ise mutasyona uğradı. Ülkemizde de rastlanan mutant virüsler, daha hızlı bulaştığı için panik yarattı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise uyardı. Mutant virüslerin özellikle 0-9 yaş grubunu etkilediğini açıkladı. "Zamanla bu mutasyonlar öyle bir hale geliyor ki belli bir yaş grubunu ağırlıklı olarak hasta yapıyor" ifadesini kullandı.