Türkiye'de kademeli normalleşme başladı. İller, vaka sayılarına göre 4 gruba ayrıldı. Vaka sayılarının hızla arttığı mega kent İstanbul'da dün yine benzer görüntüler yaşandı.

'Kırmızı' kategorideki şehirde virüse aldırmayan vatandaşlar soluğu sahillerde ve Taksim'de aldı. Beşiktaş Bebek'teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı. Kalabalıkta, maske takmayanlar çoğunluktaydı... Öte yandan dün 223 bin 214 test yapıldı. 30 bin 21 pozitif vaka çıktı. 151 kişi de hayatını kaybetti.

TURİZMCİ DE AŞILANACAK

Turizm sezonuna geri sayım başladı. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikalı olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanları aşı programına alındı. Aşılamanın 7 Nisan'dan itibaren başlamayacağı açıklandı. Turizmin başkenti Antalya'da sezon öncesi hazırlıkları hız kazandı. Erdoğan ÖZTÜRK

ADANA'DA NORMAL

Adana'da normalleşme çok lezzetli başladı! Halk soluğu kebap salonlarında aldı. Restoranlarda satışlar yüzde 500 arttı. Günlük et tüketimi ise 32 tona çıktı.

ÖLÜMÜNE EĞLENCE

İstanbul'un Esenyurt İlçesi kendini aştı. Bir milyona yaklaşan nüfusuyla göçmenleri bağrına bastı! Ugandalıların güzellik yarışması bile düzenlediği ilçede, önceki gece bir restorana baskın yapıldı. Afrikalıların düzenlediği eğlencede, Coronavirüs tedbirleri yerine bolca alkol vardı... eğlenceyi düzenleyen şahıs, "Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok" diyerek savunma yaptı!

NEFES KESEN MÜCADELE

Coronavirüs hastası adam, 75 günde iyileşti. Şakir Bozkurt (59), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde santral görevlisiydi. Geçtiğimiz aylarda, COVİD-19'a yakalandı ve görev yaptığı hastanede tam 40 gün entübe edildi. 75 gün sonra yoğun bakımdan çıkan Bozkurt, doktor ve hemşirelere teşekkür etti. "2,5 ay kadar yoğun bakımda yattım. Bu işin şakası yok. Herkes çok dikkat etsin" dedi.