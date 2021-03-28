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    Vaka sayılarının hızla arttığı mega kent 'da dün yine benzer görüntüler yaşandı (Koronavirüs haberleri)

    'de kademeli normalleşme başladı. İller, vaka sayılarına göre 4 gruba ayrıldı. Vaka sayılarının hızla arttığı mega kent ’da dün yine benzer görüntüler yaşandı. ‘Kırmızı’ kategorideki şehirde virüse aldırmayan vatandaşlar soluğu sahillerde ve ’de aldı. ’teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı. Kalabalıkta, maske takmayanlar çoğunluktaydı... Öte yandan dün 223 bin 214 test yapıldı. 30 bin 21 pozitif vaka çıktı. 151 kişi de hayatını kaybetti.

    Kırmızı alarm

    'de kademeli normalleşme başladı. İller, vaka sayılarına göre 4 gruba ayrıldı. Vaka sayılarının hızla arttığı mega kent 'da dün yine benzer görüntüler yaşandı.

    'Kırmızı' kategorideki şehirde virüse aldırmayan vatandaşlar soluğu sahillerde ve 'de aldı. 'teki sahil şeridi yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu taştı. Kalabalıkta, maske takmayanlar çoğunluktaydı... Öte yandan dün 223 bin 214 test yapıldı. 30 bin 21 pozitif vaka çıktı. 151 kişi de hayatını kaybetti.

    TURİZMCİ DE AŞILANACAK
    Turizm     sezonuna geri sayım başladı. Bu kapsamda, tarafından Sertifikalı olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanları aşı programına alındı. Aşılamanın 7 Nisan'dan itibaren başlamayacağı açıklandı. Turizmin başkenti 'da sezon öncesi hazırlıkları hız kazandı. Erdoğan ÖZTÜRK

    'DA NORMAL
    Adana'da     normalleşme çok lezzetli başladı! Halk soluğu kebap salonlarında aldı. Restoranlarda satışlar yüzde 500 arttı. Günlük et tüketimi ise 32 tona çıktı.

    ÖLÜMÜNE EĞLENCE
    İstanbul'un     kendini aştı. Bir milyona yaklaşan nüfusuyla göçmenleri bağrına bastı! lıların güzellik yarışması bile düzenlediği ilçede, önceki gece bir restorana baskın yapıldı. lıların düzenlediği eğlencede, Coronavirüs tedbirleri yerine bolca alkol vardı... eğlenceyi düzenleyen şahıs, " benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok" diyerek savunma yaptı!

    NEFES KESEN MÜCADELE
    Coronavirüs     hastası adam, 75 günde iyileşti. (59), Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde santral görevlisiydi. Geçtiğimiz aylarda, COVİD-19'a yakalandı ve görev yaptığı hastanede tam 40 gün entübe edildi. 75 gün sonra yoğun bakımdan çıkan Bozkurt, doktor ve hemşirelere teşekkür etti. "2,5 ay kadar yoğun bakımda yattım. Bu işin şakası yok. Herkes çok dikkat etsin" dedi.

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    Haberler Güncel Vaka sayılarının hızla arttığı mega kent İstanbul'da dün yine benzer görüntüler yaşandı (Koronavirüs haberleri)