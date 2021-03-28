Marmaris İlçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği Engin Ceylan'ın B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi.
B.Ö'nün tekrar şikayetçi olunca, Engin Ceylan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Görüntülerde, saldırgan Engin Ceylan'ın yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne çatal fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor.