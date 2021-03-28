Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.03.2021 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2021 15:42
    ABONE OL

    Sosyal medyada infial yaratan görüntü! isimli şahıs kız arkadaşının yüzüne fırlatıp, dövdü!

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepkiye neden oldu. 'nın ilçesinde bir erkeğin kız arkadaşına uyguladığı şiddet isyan ettirdi. Görüntülerde saldırgan 'ın yemek yedikleri sırada B.Ö.'nün yüzüne fırlattığı, ardından darp ettiği anlar yer alıyor.

    AA
    Kız arkadaşının yüzüne çatal fırlatıp, dövdü!

    İlçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının 3 ay önce kaydettiği 'ın B.Ö'yü darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

    Şiddet olayından sonra savcılığa giden B.Ö'nün daha sonra şikayetini geri çektiği belirtildi.

    B.Ö'nün tekrar şikayetçi olunca, Engin Ceylan hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarıldığı anlaşıldı, bu kararı ihlalden 3 gün hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

    Görüntülerde, saldırgan Engin Ceylan'ın yemek yedikleri sırada B.Ö'nün yüzüne fırlattığı, ardından darbettiği anlar yer alıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sosyal medyada infial yaratan görüntü! Engin Ceylan isimli şahıs kız arkadaşının yüzüne çatal fırlatıp, dövdü!