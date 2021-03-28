Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandemiyi seneler önce tahmin etti. Salgının başlamasını fırsat bildi. Milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı üretilen aşılara maddi destek verdi. Milyonlarca doları cebe indirdi. Bu tavrı, tepki çekti. Oyuncu ve şovmen Okan Bayülgen de ABD'li işadamını hedef seçti. Önceki akşam katıldığı programda, Bill Gates'in ürettiği aşıyı olmayacağını söyledi. "Bill Gates'in aşısını olmayacağım, bizim aşıyı olacağım. Gates'in aşısında ne olduğu belli değil. Güvenmiyorum. Mark Zuckerberg ile sanki dünyanın sağlık bakanıymış gibi davranıyorlar. İkisinin de aşıyla ne alakası var" dedi.

PROPESÖR!

İngiliz Edinburgh Üniversitesi, bir akademisyenin karıştığı skandalla sarsıldı! Olayın merkezinde, Prof. Paul McKeigue vardı... Suriye Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Paul McKeigue, Uluslararası Adalet ve Şeffaflık Komisyonu'nun (CIJA), ABD istihbaratı CIA'ya çalıştığını kanıtlamak için kolları sıvadı. Buna göre kendisini Rus ajanı olarak tanıtan Ivan kod adlı kişiyle mailleşmeye başladı! Bir dizi İngiliz akademisyen ile aralarında BBC muhabirlerinin de bulunduğu gazeteciler hakkında bilgi aldı! Ancak Rus ajanı sandığı kişi, bir CIJA çalışanıydı! Skandal, İngiltere'yi karıştırdı. CIJA adlı kuruluşun yöneticisi Bill Wiley, örgütü korumak için profesöre böyle bir tuzak kurduklarını açıkladı. Profesör McKeigue ise masum olduğunu anlattı...