Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'den ve 'e aşı eleştirisi (Güncel haberler)

    'un kurucusu , pandemiyi seneler önce tahmin etti. Salgının başlamasını fırsat bildi. Milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı üretilen aşılara maddi destek verdi. Milyonlarca doları cebe indirdi. Bu tavrı, tepki çekti. Oyuncu ve şovmen de ABD'li işadamını hedef seçti.

    Fena Billendi

    Microsoft'un kurucusu Bill Gates, pandemiyi seneler önce tahmin etti. Salgının başlamasını fırsat bildi. Milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı üretilen aşılara maddi destek verdi. Milyonlarca doları cebe indirdi. Bu tavrı, tepki çekti. Oyuncu ve şovmen de ABD'li işadamını hedef seçti. Önceki akşam katıldığı programda, 'in ürettiği aşıyı olmayacağını söyledi. "Bill 'in aşısını olmayacağım, bizim aşıyı olacağım. Gates'in aşısında ne olduğu belli değil. Güvenmiyorum. ile sanki dünyanın sağlık bakanıymış gibi davranıyorlar. İkisinin de aşıyla ne alakası var" dedi.

    PROPESÖR!
    İngiliz     Edinburgh Üniversitesi, bir akademisyenin karıştığı skandalla sarsıldı! Olayın merkezinde, Prof. Paul McKeigue vardı... Çalışma Grubu üyesi olan Prof. , Uluslararası Adalet ve Şeffaflık Komisyonu'nun (), ABD istihbaratı 'ya çalıştığını kanıtlamak için kolları sıvadı. Buna göre kendisini ajanı olarak tanıtan Ivan kod adlı kişiyle mailleşmeye başladı! Bir dizi İngiliz akademisyen ile aralarında muhabirlerinin de bulunduğu gazeteciler hakkında bilgi aldı! Ancak Rus ajanı sandığı kişi, bir CIJA çalışanıydı! Skandal, 'yi karıştırdı. CIJA adlı kuruluşun yöneticisi Bill Wiley, örgütü korumak için profesöre böyle bir tuzak kurduklarını açıkladı. Profesör McKeigue ise masum olduğunu anlattı...

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Okan Bayülgen'den Bill Gates ve Mark Zuckerberg'e aşı eleştirisi (Güncel haberler)