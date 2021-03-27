Ramazan ayına günler kala İslam alemi bir kandile daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar için son derece önemli olan bu günde dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR, KAÇ REKAT?

İslam âlimlerinin belirttiğine göre bu geceye özel Berat Kandili namazı şeklinde bir namaz yoktur. Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.