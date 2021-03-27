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    • 27.03.2021 20:58
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    na nasıl niyet edilir, kaç rekat? ? İşte kılınışı

    Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Kurtuluş, af ve arınma gecesi olan bu mübarek günü vatandaşlar ibadet, dualarla geçirecek ve dini vazifelerini yerine getirecek. Bu mübarek günde dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar na nasıl niyet edilir, kaç rekattır sorusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, ? İşte kandil namazı kılınışı...

    Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat?

    Ramazan ayına günler kala İslam alemi bir kandile daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar için son derece önemli olan bu günde dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

    BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR, KAÇ REKAT?

    İslam âlimlerinin belirttiğine göre bu geceye özel Berat Kandili namazı şeklinde bir namaz yoktur. Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.

    Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır. Berat Kandili'nde bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.

    Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.

    Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.

    1. Rekât

    "Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.

        2. Rekât

        Besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve oturuşa geçilir. Sırasıyla Ettehiyyahatü, Allahümme Salli ve Allahümme Barik ve Rabbena duaları okunur. "Esselamu aleykum ve rahmetullah" denilerek önce sağa sonra sola verilir ve namaz tamamlanmış olur.

        BERAT KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER

        Namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

        "Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh"

        Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

        "Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike."

        Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

        Berat Kandilinde;

        Lâ ilâe illallah,
        Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,
        Estağfirullah,
        Sübhànallah,
        Elhamdülillâh,
        Allahu ekber,
        Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm, gibi Allah, zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

            Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir:

            "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".
            Anlamı: Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

            Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Peygamber Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

            Müslim'den rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: "Resûlullâh'a (Miraç'ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279)

            Resulullah'a salavat getirmeyi Allah Teâla emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerîmede buyrulur: "Şüphesiz ki Allâh ve melekleri, Peygambere çokça salât ederler. Ey müminler! Siz de O'na salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

            Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir. Salât-u selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-u selam getirilir.
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            Haberler Güncel Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İşte kılınışı