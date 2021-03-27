Ramazan ayına günler kala İslam alemi bir kandile daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Müslümanlar için son derece önemli olan bu günde dini vazifelerini yerine getirecek olan vatandaşlar Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, kaç rekat? Berat Kandili namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...
BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR, KAÇ REKAT?
İslam âlimlerinin belirttiğine göre bu geceye özel Berat Kandili namazı şeklinde bir namaz yoktur. Gazzali, Berat gecesi için her rekâtında Fatiha suresinden sonra 11 İhlas suresi okunmak suretiyle 100 rekât ya da her rekâtında Fatiha'dan sonra 100 İhlas suresinin okunduğu 10 rekât namazın çok sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir.
Ancak İmam Nevevî, bunun aslının olmadığını söylemiş ve bu namazı bir bidat olarak ele almıştır. Berat Kandili'nde bolca namaz kılınması tavsiye edilen ibadetlerden biridir.
Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri tavsiye edilir.
Sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.
1. Rekât
"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" denilerek niyet edilir. "Allahu Ekber" denilerek tekbir getirilir. Sübhaneke okunur. Euzü besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Bir namaz suresi ya da Kur'an'dan 2-3 ayet okunur. Allahu Ekber denilerek Rükû'ya gidilir. Rükûda üç defa "Sübhane Rabbiyel Azim" denilir. Rükûdan doğrulurken "Semi Allahulimen Hamideh", doğrulunca "Rabbena lekel Hamd" denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secdeye gidilir. Secdede üç defa, "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve doğrulunur sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar secdeye gidilir üç defa "Sübhane Rabbiyel Ala" denilir ve "Allahu Ekber" denilerek ayağa kalkılır, kıyama durulur.