Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/dyCuyJQ8Kj