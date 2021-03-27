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    • 27.03.2021 22:25
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    Son dakika: Başkan 'dan i mesajı

    Başkan , i mesajında, “Milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Gecemiz mübarek olsun” ifadesini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
    Başkan , i mesajında, "Milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Gecemiz mübarek olsun" ifadesini kullandı.

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

    "'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği 'nin, milletimiz, i ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

    İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı