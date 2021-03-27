Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili mesajında, "Milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Gecemiz mübarek olsun" ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:
"Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:
"Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı;
Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kâinatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslâm âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 27, 2021
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/dyCuyJQ8Kj