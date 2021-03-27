Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti" denildi.
Biden, Erdoğan'a yazdığı davet mektubunda, "Salgından etkilenen Türk vatandaşlarının acılarını paylaşıyorum" dedi.
Biden'ın davet listesinde, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, Kanada Başbakanı Trudeau, Çin Devlet Bakanı Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Johnson gibi isimler yer aldı. Zirvenin video konferans yönetiyle yapılacağı ve canlı yayınlanacağı açıklandı.
Biden, Erdoğan'a yazdığı davet mektubunda, "Salgından etkilenen Türk vatandaşlarının acılarını paylaşıyorum" dedi.