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    Başkanı 'dan Başkan Tayyip Erdoğan'a davet

    Başkanı , Başkan Tayyip Erdoğan’ı 22-23 Nisan’da yapılacak ’ne davet etti. Biden, Erdoğan'a yazdığı davet mektubunda, "Salgından etkilenen Türk vatandaşlarının acılarını paylaşıyorum" dedi.

    Biden'dan Erdoğan'a davet
    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler ne 40 dünya liderini davet etti" denildi.

    Biden'ın davet listesinde, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, Başbakanı Trudeau, , Cumhurbaşkanı , Başbakanı Merkel, , Başbakanı Johnson gibi isimler yer aldı. Zirvenin video konferans yönetiyle yapılacağı ve canlı yayınlanacağı açıklandı.

    Biden, Erdoğan'a yazdığı davet mektubunda, "Salgından etkilenen Türk vatandaşlarının acılarını paylaşıyorum" dedi.

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    Haberler Güncel ABD Başkanı Joe Biden'dan Başkan Tayyip Erdoğan'a davet