Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevinde kalan binlerce kişi pandemi döneminde evci iznine geçirilmişti. Adalet Bakanlığı son dakika açıklaması cezaevi izinleri açısından merak ediliyor. Yapılan açıklamalarla her 2 aylık dönemde bir izinler uzatılıyordu. Yeni açıklamanın gelip gelmediği ise merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Salgının devam etmesi halinde verilen süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.
31 MART'TA SONA ERECEK!
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.
Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.