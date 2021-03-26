AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Salgının devam etmesi halinde verilen süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

31 MART'TA SONA ERECEK!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.