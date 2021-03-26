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    • 26.03.2021 10:26
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    Haftanın son iş gününde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Cumhurbaşkanlığı liderliğinde gerçekleşen 1 Mart Kabine Toplantısı’nda yeni kararlar alınmıştı. Kontrollü normalleşme kapsamında iller risk durumuna göre dört gruba ayrıldı ve esnetilme kararları alındı. Peki ? Kısıtlama olan iller hangileri? saatleri nedir? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Hafta sonu hangi illerde yasak var?

    Hafta sonu hangi illerde yasak var? 27-28 Mart Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 81 ilden tüm vatandaşların merak ettiği konuya dair son gelişmeler neler? Hangi iller hangi risk grubunda yer alıyor? Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte merak edilenler…

    HAFTA SONU HANGİ İLLERDE YASAK VAR?

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid- 19 salgını ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildiği anımsatıldı. Yeni süreçte illerin düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyelerinin, risk gruplarına göre belirlendiği belirtildi.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

    Tedbirler kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Hafta sonlarında ise; düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında, yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00de bitecek şekilde uygulanacaktır" denildi.

    26 Mart Cumartesi günü akşam 21.00'den, 28 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

        ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

        Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

        YÜKSEK RİSKLİ İLLER

        İstanbul, İzmir, Antalya, Ardahan, Artvin, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Bilecik, Bolu, Düzce, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Niğde, Yalova, Zonguldak.

        SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN İLLER

        21 Mart pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

        Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Aydın, Bayburt, Bartın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Erzurum, Kars.

        DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

        Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Van, Uşak, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Mardin, Muş, Iğdır, Hakkari, Diyarbakır.
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        Haberler Güncel Hafta sonu hangi illerde yasak var? 27-28 Mart Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?