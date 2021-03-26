Hafta sonu hangi illerde yasak var? 27-28 Mart Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 81 ilden tüm vatandaşların merak ettiği konuya dair son gelişmeler neler? Hangi iller hangi risk grubunda yer alıyor? Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte merak edilenler…