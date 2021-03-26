Son dakika: MHP'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı belli oldu! İşte o isimler...

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 15 kişilik Başkanlık Divanı belli oldu. MHP'den yapılan açıklamada Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Bugün, 13.Olağan Büyük Kurultayımızda seçilmiş Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ilk toplantılarını yapmak üzere bir araya gelmişlerdir" denildi.

Başkanlık Divanı üyelerinin de belirlendiği aktarılan açıklamada, "Parti Tüzüğü'ne uygun olarak, önümüzdeki dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimini üstlenecek yeni Başkanlık Divanı üyeleri de belirlenmiştir" bilgisine yer verildi.

Buna göre MHP'nin MYK'si şöyle:

1. Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Edip Semih Yalçın

2. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Feti Yıldız

3. Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Mustafa Kalaycı

4. Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - İsmail Faruk Aksu

5. Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - İsmail Özdemir

6. Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Mevlüt Karakaya

7. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Kamil Aydın

8. Araştırma-Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - İzzet Ulvi Yönter

9. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Sadir Durmaz

10. Aile, Kadın ve Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Pelin Yılık

11. Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Yaşar Yıldırım

12. Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı - Sayın Filiz Kılıç

13. Parti Genel Sekreterliği - İsmet Büyükataman

14. İdari, Mali ve Teknik İşlerden Sorumlu, Genel Sekreter Yardımcılığı - Tamer Osmanağaoğlu

15. Siyasi ve Sosyal İşler İle Protokol İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı - Bahadır Bumin Özarslan.